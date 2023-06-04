ليفربول وبايرن ميونخ يتزاحمان على توقيع كييزا

وضع العملاقان ليفربول وبايرن ميونخ النجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس على أجندتهما لسوق الانتقالات الصيفي بحسب تقارير إعلامية.

وبدأ ممثلو اللاعب في البحث عن خيارات جديدة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها يوفي جراء الفشل في حجز مقعدٍ مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ليفربول وبايرن مهتمان باقتناص نجم فيورنتينا السابق.

وأكدت الجريدة الشهيرة أن يوفنتوس لا يمانع ببيع كييزا بحال وصول عرض تتراوح قيمته ما بين 40-45 مليون يورو.

كييزا على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس

ولم ينجح الدولي الإيطالي في ترك بصمته منذ وصوله ملعب آليانز قبل موسمين بسبب تكرر الإصابات وعدم تسخير موهبته بالصورة الأنسب من قبل المدير الفني المثير للجدل ماسيميليانو آليغري.

وخاض الجناح البالغ من العمر 25 عاماً 32 مباراة مع البيانكونيري في جميع المنافسات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وصنع 6 أهداف أخرى.

ويمتد العقد الذي يربط النادي باللاعب حتى صيف عام 2025.