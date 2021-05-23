ليفربول وتشيلسي يتأهلان لدوري الأبطال وليستر الخاسر الأكبر

تأهل ليفربول وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم فيما تعثر ليستر سيتي ليغادر المربع الذهبي، وذلك في المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

البداية كانت في مباراة ليستر سيتي وتوتنهام عندما تقدم جايمي فاردي لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

بدوره، أعاد ساديو ماني الأمل لليفربول بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 36 من ركلة ركنية ومن متابعة لكرة روبرتو فيرمينو.

فيما عادل هاري كاين لتوتنهام في الدقيقة 41، ليسهل من مهمة تشيلسي وليفربول، لكن فاردي عاد وسجل الهدف الثاني لليستر من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 52.

وكاد محمد صلاح أن يعادل كاين في قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تمريرة من ماني، استلمها بطريقة مميزة لكن تسديدته مرت فوق المرمى.

وأضاف ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 74 بصناعة صلاح ليؤكد صعود الريدز لدوري أبطال أوروبا.

وفي اللحظة نفسها عادل توتنهام النتيجة مع ليستر بعد رأسية سانشيز التي أخطأ كاسبر شمايكل التعامل معها ليودعها في شباكه بالخطأ.

وأضاف غاريث بايل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 87، بصناعة كاين ليعيد فريقه للمنافسات الأوروبية من جديد.

وتعرض تشيلسي لهزيمة قاسية بهدفين لهدف من نظيره أستون فيلا على أرضه، لكن تعادل ليستر سيتي أمن صعود البلوز لدوري الأبطال.

وفاز آرسنال بثنائية نظيفة على نظيره برايتون، وسجل له نيكولاس بيبي، لكن دون فائدة إذ أنهى فوز توتنهام آمال الغانرز في الصعود الأوروبي.

وفاز ويست هام على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، في مباراة لم تعن الكثير للهامرز، حيث كانوا قد حسموا صعودهم للدوري الأوروبي بالفعل من المرحلة الماضية.

في الوقت نفسه فاز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في مباراة تحصيل حاصل على نظيره إيفرتون، لينهي الموسم وفي رصيده 86 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز مانشستر يونايتد ثاني الترتيب بهدفين لهدف على ولفرهامبتون، ليكون ترتيب المراكز الثمانية الأولى كالتالي:

مانشستر سيتي: 86 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

مانشستر يونايتد: 74 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

ليفربول: 69 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

تشيلسي: 67 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

ليستر سيتي: 67 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

ويست هام: 65 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

توتنهام: 62 نقطة (صعد لملحق الدوري الأوروبي)

آرسنال: 61 نقطة