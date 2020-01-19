ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة خارج التوقعات

على الرغم من توهج ليفربول في الوقت الراهن، وتربعه على قمة الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب المنافسين، مما يجعله الأقرب لحسم اللقب، وتحقيق الحلم الغائب منذ 30 عاماً، إلا أن مانشستر يونايتد يخوض اللقاء بحثاً عن الكبرياء المفقود.

ويرى الخبراء أن بإمكان يونايتد عرقلة الريدز في قمة اليوم، التي تقام على ملعب آنفيلد، في ختام مواجهات المرحلة الـ 23.

ترتفع وتيرة الإثارة في مواجهة الريدز والشياطين الحمر إلى أعلى مستوياتها، ليس بحكم الصراع التاريخي المثير بين الكبيرين فحسب، بل كذلك بالنظر إلى أهمية مباراة اليوم، حيث يسعى ليفربول لتأكيد أحقيته بصدارة المشهد الكروي الإنجليزي والقاري، وفي المقابل يترقب عشاق يونايتد المباراة، للتأكيد على أن فريقهم ينتفض في المواجهات الكبيرة على وجه التحديد، رغم معاناته في السنوات الأخيرة، فالكبرياء يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وهناك عوامل أخرى ترفع من وتيرة الإثارة المتوقعة في قمة اليوم، منها بحث النجم محمد صلاح عن حل للعقدة الحمراء، فقد نجح في زيارة شباك الجميع، وخاصة الأندية الكبيرة في البريميير ليغ منذ التحاقه بصفوف بطل أوروبا، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف في مرمى يونايتد، وأصبحت الأضواء أكثر حصاراً للنجم المصري، بعد أن أطلق مزحته الشهيرة حينما تحدث عن أن فريقه لم يحقق الفوز على يونايتد في المباراة الماضية بينهما، لأنه كان مصاباً.

كما أن فوز يونايتد في مباراة اليوم، يعني الكثير لعشاق الشياطين الحمر، خاصة أن الريدز لم يعرف الهزيمة في النسخة الحالية للدوري، ولم يسقط على مدار 38 مباراة في البطولة، أي منذ الموسم الماضي، وكذلك لم يعرف السقوط بين جماهيره على ملعب آنفيلد منذ أبريل 2017، وهي أرقام قياسية يحلم أولي غونار سولشاير، المدير الفني ليونايتد، بإسقاطها، لكي يحقق بطولة خاصة تعني الكثير على المستوى الجماهيري، في ظل الصراع التاريخي بين الفريقين.

مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي نجح في الحصول على نقاط من ليفربول الموسم الحالي، فقد تعادل فريق المدرب يورغن كلوب في مباراة واحدة في أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي واجه خلالها يونايتد، مما يعني أن خصوصية المنافسة بين الفريقين لا تعرف مستويات مسبقة قبل المباراة، كما أن نجوم يونايتد يخوضون المباراة دون ضغوط في ظل الابتعاد عن القمة.

وقد أطلق نيمانيا ماتيتش تصريحاً يؤكد ذلك، حيث قال: «مباراة للمتعة، نعلم أن ليفربول في أفضل حالاته، وكل ما يجب علينا فعله أن نستمتع بالمباراة، ونختبر أنفسنا أمام الفريق الأفضل».

تشكيلة ليفربول تشهد عودة جويل ماتيب لقلب الدفاع إلى جوار فيرجيل فان دايك، وعلى الجانب الأيمن يستمر ترينت أليكساندر أرنولد، وفي الجهة اليسرى أندي روبرتسون، ومن خلفهم الحارس آليسون بيكر، وفي منتصف الملعب يعود فابينيو، ومعه جوردان هندرسون، وجورجينيو فاينالدوم، وفي الهجوم الثلاثي ساديو ماني وروبرنو فيرمينو وصلاح.

في المقابل سيدفع يونايتد بتشكيلة تتكون من دافيد دي خيا حامياً لعرينه، وفي الدفاع يتواجد وان بيساكا، وهاري ماغواير، وفيكتور لينديلوف، ووليامز، وفي منتصف الملعب، ماتيتش وفريد للمهام الدفاعية، ثم الثلاثي الهجومي دانييل جيمس، وجيسي لينغارد، وماركوس راشفورد، وأمامهم أنتوني مارسيال.