ليفربول يبحث عن بدائل لساديو ماني ومحمد صلاح

يبدو ليفربول مستعداً للبحث عن بدائل مناسبة في خط المقدمة نظراً لإمكانية رحيل النجمين ساديو ماني ومحمد صلاح خلال هذا الصيف أو بعد نهاية الموسم القادم.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن إدارة الريدز تستهدف النجم الأوروغوياني الصاعد داروين نونيز لتعبئة الفراغ الذي سيخلفه رحيل أي من مهاجمي الفريق الحاليين.

وتبلغ قيمة نونيز قرابة 55 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وشكك ماني مؤخراً باستمراره في ملعب آنفيلد رغم تراجعه عن التصريحات فيما بعد، لكن اهتمام بايرن ميونيخ بخدماته يبدو جدياً.

وسيتحتم على ليفربول استقطاب مواهب جديدة بغض النظر نظراً للشح التهديفي الذي عانى منه الفريق في بعض المناسبات رغم كثرة الفرص مثل ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

بدوره، كشف صلاح في تصريحات حديثة أنه مستمر مع الريدز الموسم القادم بالتأكيد أي حتى نهاية عقده طالما لم يتوصل الطرفان لاتفاق مناسب حول التجديد.

أما ماني الذي ينتهي عقده أيضاً صيف العام المقبل، فيبدو أن بقاءه في ملعب آنفيلد مستبعد.