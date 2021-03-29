ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول سيبدأ المفاوضات لتجديد عقده محمد صلاح.

وقالت أن النادي الإنجليزي يثق في قدرته على إقناع النجم المصري بالبقاء في آنفيلد وتحصينه من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول بعدما أثار التكهنات حول مستقبله بالإعلان عن رغبته في الانضمام لأحد قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

وانضم صلاح إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 17-18 قادماً من روما، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.