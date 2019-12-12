ليفربول يبرم صفقته الشتوية الأولى

بعد يومين من تألقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أتم تاكومي مينامينو صانع ألعاب ريد بول سالزبورغ انتقاله إلى حامل اللقب، الخميس، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت صحيفة "إنديبيندنت" البريطانية أن ليفربول نجح في التعاقد بشكل مبدئي مع الياباني البالغ من العمر 24 عاماً.

ودفع النادي الإنجليزي الشرط الجزائي للتعاقد مع مينامينو، الذي تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو فقط، ليقطع الطريق على مانشستر يونايتد الذي سعى لضم اللاعب أيضاً.

وفي حال تمت الصفقة في يناير، سيستطيع النجم الياباني المشاركة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، الذي أخرج فريق مينامينو مساء الثلاثاء، بالانتصار عليه بنتيجة 2-0.

وقدم الياباني مباراة كبيرة أمام ليفربول، وتألق بتمريراته وتحركاته أمام مدافعي الريدز، ونجح في خلق عدة فرص خطيرة لزميله إيرلينغ هالاند، مما يجعله بديلاً جيداً لمحمد صلاح.

يذكر أن مينامينو يخوض موسمه السادس في النمسا، وأصبح "جاهزاً للانتقال إلى مستوى أعلى في أوروبا"، وفقاً للمدير الرياضي في سالزبورغ، كريستوف فرويند.