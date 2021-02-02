ليفربول يبرم 3 صفقات في "ساعة الصفر"

كثف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي نشاطه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، وأبرم 3 صفقات ضم خلالها لاعبين اثنين وأعار ثالثاً.

فقد عزز الفريق خط دفاعه، بعد أن ازدادت متاعبه بفقدان جويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

وتعاقد ليفربول مع قلب الدفاع بن ديفيز (25 عاماً) من بريستون نورث إند المنتمي لدوري الدرجة الثانية، كما ضم المدافع أوزان كاباك البالغ من العمر 20 عاماً على سبيل الإعارة من شالكه.

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة بسبب الإصابة، وتعرض لضربة جديدة بإصابة ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

وقال المدير الفني يورغن كلوب: "للأسف اكتشفنا الآن بعد أن فحص الجميع الإصابة، أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم. لكنه سيكون مستعداً لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وأخيراً سيتم حل كل شيء".

واضطر كلوب لإشراك لاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم، إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان لسد الثغرات في الدفاع.

وأشرك ليفربول هندرسون وناثانيال فيليبس (23 عاماً) في قلب الدفاع خلال انتصاره 3-1 على مضيفه ويست هام يونايتد، الأحد، وهي نتيجة دفعته للمركز الثالث.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه استرليني (2.74 مليون دولار) للحصول على خدمات ديفيز، الذي سيرتبط بعقد طويل الأمد.

وقال ديفيز في بيان: "إنها فرصة هائلة. كانت مفاجأة بكل تأكيد، لكن بمجرد أن أفقت من الصدمة أدركت أن الفرصة التي أمامي مذهلة. سأكون ساذجاً إذا لم أستغل هذه الفرصة للتعلم من اللاعبين (في ليفربول)".

وتابع: "لم يسبق لي أبداً الذهاب إلى آنفيلد. ألقيت نظرة سريعة على الملعب ويبدو في حالة رائعة كما توقعت".

وتم ترشيح كاباك إلى كلوب من قبل ديفيد فاغنر مدرب شالكه السابق، علماً بأن التركي خاض 7 مباريات دولية مع منتخب بلاده، وانضم إلى شالكه في 2019 قادماً من جاره شتوتغارت.

وقال كلوب: "إنه موهبة كبيرة حقاً ونتطلع بشدة إلى العمل معه".

من جهة أخرى، فتح ليفربول باب الإعارة أمام لاعب وسطه تاكومي مينامينو، بعد فترة غير موفقة مع الفريق، حيث أعلن ساوثهامبتون أنه استعاره حتى نهاية الموسم.

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى ليفربول في يناير الماضي قادماً من ريد بول سالزبورغ مقابل 7.25 مليون جنيه (9.93 مليون دولار).

وشارك الياباني في 31 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، وسجل 4 أهداف، لكنه لم يفرض نفسه أساسياً ضمن تشكيلة كلوب.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون أن مينامينو (26 عاماً و26 مباراة دولية مع اليابان)، سيوفر خياراً هجومياً جيداً لفريقه في النصف الثاني من الموسم.

وأوضح هازنهوتل: "أنا سعيد للغاية بانضمام مينامينو إلى تشكيلتنا لبقية الموسم الحالي. هذا سيمنحنا بعض العمق الإضافي في تشكيلتنا في وقت مهم. أتطلع إلى بدء العمل معه في التدريبات".