ليفربول يتأهل رغم الخسارة أمام إنتر وبايرن يكتسح سالزبورغ 7-1

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد في إياب دور الـ 16.

وكان الريدز قد حققوا الفوز ذهاباً بهدفين دون رد ليتأهلوا بمجموع المباراتين 2-1.

على ملعب آنفيلد، قدم النيراتزوري أداء مميزاً رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 63 جراء طرد التشيلي أليكسيس سانشيز.

ورغم الفرص المحققة التي أهدرها ليفربول حيث ارتدت الكرة عن عارضة الفريق الإيطالي في 3 مناسبات، إلا أن الأداء لم يكن مقنعاً.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتسديدة مميزة من النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 62 عجز البرازيلي أليسون بيكر عن التصدي لها.

بايرن يرافق ليفربول إلى الدور القادم

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، اكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 7-1 على ملعب آليانز آرينا.

وكان لقاء الذهاب بين الغريمين قد انتهى بالتعادل 1-1. ليبلغ الفريق الألماني الدور القادم بمجموع المواجهتين 8-1.

جاءت أهداف البافاري في مواجهة العودة عن طريق كلٍ من روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك) في الدقائق 21 و 21 من ركلتي جزاء و 23، وسيرج غنابري (31)، وتوماس مولر (هدفان في الدقيقتين 54 و 83)، وليروي ساني (86).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع موريتس كيارجارد في الدقيقة 70.