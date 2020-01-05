ليفربول يتجاوز عقبة إيفرتون بهدف رائع للشاب جونز

تخطى ليفربول بتشكيلة رديفة عقبة ضيفه إيفرتون وهزمه بهدف دون رد على ملعب آنفيلد ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدين الريدز ومدربه يورغن كلوب بهذا الانتصار للشاب كيرتيس جونز الذي سجل هدف الانتصار بتسديدة ملتفة استثنائية في المقص الأيسر لمرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 71.

يذكر أن كلوب فضل إشراك تشكيلة رديفة في اللقاء للتركيز على مشوار الفريق وتجنب الإصابات للاعبيه الأساسيين، إلا أنه خسر خدمات المخضرم جيمس ميلنر الذي غادر اللقاء بداعي الإصابة في الشوط الأول.