ليفربول يتحدى رغبة زيدان وريال مدريد

كشف تقرير بريطاني عن موقف ليفربول من رحيل أبرز نجومه خلال فترة الانتقالات القادمة.

وكانت العديد من التقارير زعمت أن ريال مدريد يسعى لضم النجم ساديو ماني بأمر من مديره الفني زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إدارة الريدز تثق أن السنغالي يرى مستقبله في آنفيلد، رغم انزعاجها من الحديث عن رحيله.

وأشارت إلى أن ليفربول ليس لديه أي خطط لبيع ماني أو محمد صلاح في الوقت الحالي.

وأوضحت أن عقد ماني مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، لكن إدارة النادي الإنجليزي ترغب في تجديد هذا العقد مدة أطول.

وذكرت الصحيفة أن مع تطور أداء ماني ودخوله سباق جائزة الكرة الذهبية، كان من الطبيعي أن تنتشر الكثير من الأنباء حول مستقبله.