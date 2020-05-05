ليفربول يتحرك لتجديد عقد فاينالدوم

ينتظر ليفربول موافقة جورجينيو فاينالدوم على تجديد عقده في الصيف من أجل الاستمرار داخل ملعب آنفيلد لسنوات قادمة.

وحسب «فوتبول إنسيدر»، تحرك الريدز وفتحوا باب المفاوضات بالفعل مع نجم الوسط من أجل تجديد عقد الدولي الهولندي الذي ينتهي في 2021.

ويعتبر فاينالدوم أحد أهم العناصر في تشكيلة المدير الفني يورغن كلوب إذ ساهم في فوز الفريق الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا كما كان له دوراً فعالاً في تصدره للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك اللاعب في 38 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول بجميع البطولات، أحرز خلالها 5 أهداف.