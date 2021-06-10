ليفربول يتحرك لتدعيم خط دفاعه

بدأ ليفربول بالتحرك من أجل ضم أفضل مدافع مميز من الدوري الإيطالي، بهدف إنشاء خط خلفي “حديدي” للموسم القادم، بعد موسم عانى فيه الريدز كثيراً جراء الإصابات التي ضربت صفوفه.

ووفقاً لتقرير من شبكة “سكاي إيطاليا”، قام مسؤولون من ليفربول، بالتواصل مع أتالانتا من أجل الاستعلام عن وضع نجم الدفاع كريستيان روميرو.

واختير روميرو أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الفائت، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع أتالانتا.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن النادي اللومباردي سيستمع للعروض المقدمة لشراء النجم الأرجنتيني، شرط أن تصل قيمها إلى 60 مليون يورو أو أكثر.

مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على توقيع روميرو

يذكر أن روميرو أصبح المدافع الرئيسي في تشكيلة منتخب الأرجنتين، التي تستعد لخوض بطولة كوبا أميركا، في حين أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع اللاعب، وقد يدخل بدوره على الخط.

وتغنت وسائل الإعلام الإيطالية بروميرو بعد أدائه البطولي و”ترويضه” للنجم زلاتان إبراهيموفيتش خلال مواجهة ميلان وأتالانتا في الدوري المحلي.

وكان ليفربول قد وقع مع المدافع إبراهيما كوناتي قادماً من لايبتزيغ في تحركاته الحثيثة لتعزيز خط الدفاع المتضرر عقب إصابة فيرجيل فان دايك وجو غوميز.