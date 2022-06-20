ليفربول يتحرك لضم نجم ريال مدريد

بدأ ليفربول التواصل مع ريال مدريد بخصوص صفقة محتملة قد تتم بين الطرفين بطلها النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويبدو مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يبتعد أكثر فأكثر عن ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد محاولات لم تكن ناجحة من قبله لفرض نفسه ضمن تشكيلة الفريق الملكي الأساسية.

وارتبط اسم آسينيسو مراراً بآرسنال وميلان وغيرهما من عمالقة أوروبا خلال الأشهر الماضية، إلا أن ليفربول بات من ضمن المتنافسين على توقيعه وفقاً للصحيفة الصادرة من مدريد.

وتوقعت الجريدة أن تصل قيمة الإسباني لنحو 60 مليون يورو، مع أن القيمة تبدو مرتفعة كثيراً مقارنة بمردود نجم ريال مايوركا السابق.

ويمتد عقد الجناح الأيمن مع ريال مدريد حتى الثلاثين من يونيو من عام 2023.