ليفربول يتخذ قراراً جديداً حول ملف تجديد عقد صلاح

اقترب محمد صلاح نجم ليفربول من تجديد عقده لما بعد 2023 موعد انتهاء عقده الحالي.

ووفقاً لما نشره صحيفة "ميرور" البريطانية، يبدو المصري أول لاعب يحرص النادي على التصالح معه وسط تكهنات أخيرة بشأن مستقبله.

تجري المحادثات مع صلاح بشأن تمديد عقده على الرغم من أن الريدز لا يزال لديهم متسع من الوقت مع عدم انتهاء صلاحية صفقة صلاح الحالية حتى عام 2023.

ويتمتع ليفربول بموقف تفاوضي قوي فيما يتعلق بصلاح الذي سيكون في الثلاثينيات من عمره عندما ينتهي عقده.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن ليفربول قد يفرض رسوماً ضخمة على هدافه الرائد، إلا أن النادي ليس لديه أي نية للسماح لصلاح بالرحيل ويحرص على التوصل إلى اتفاق.

وأكد التقرير أن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون ونابي كيتا وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات بشأن كل منهم في وقت لاحق.