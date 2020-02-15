ليفربول يتخطى نوريتش سيتي بهدف ماني

حقق ليفربول فوزاً صعباً على مستضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كارو رود، في إطار المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطع ليفربول التسجيل خلال الشوط الأول، وكاد أن يستقبل هدفاً من هجمة وحيدة، لكن براعة الحارس آليسون بيكر منعت أصحاب الأرض من زيارة الشباك.

في الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيراً لحين دخول النجم ساديو ماني العائد من الإصابة بدلاً من أليكس أوكسلايد تشايمبرلين.

في الدقيقة 78 نجح السنغالي في تسجيل هدف الفوز للريدز بعد أن استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسط حراسة من مدافعي نوريتش وسددها لتسكن الشباك.

بهذا الانتصار، واصل ليفربول تصدر الترتيب برصيد 76 نقطة، واستمرار سلسلة اللاهزيمة بعد 26 مرحلة، بينما تأزم موقف نوريتش سيتي وظل في قاع الجدول برصيد 18 نقطة.