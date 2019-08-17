ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق ليفربول الفوز على ساوثهامبتون بهدفين لهدف ليتقدم إلى صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدا ليفربول مجهداً في أول 30 دقيقة بعد انتصاره بركلات الترجيح على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي في اسطنبول الأربعاء الماضي، إلا أنه صمد أمام موجات هجوم ساوثهامبتون قبل أن يضعه ساديو ماني في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وهيمن أبطال أوروبا على الشوط الثاني ليسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يتمكن ساوثهامبتون من إحراز هدف عبر خطأ من حارس ليفربول البديل أدريان الذي حاول إبعاد الكرة بصورة سيئة لتصطدم بجسد داني إينغس وتدخل المرمى.

ويملك ليفربول ست نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في المرحلة الافتتاحية الأسبوع الماضي.