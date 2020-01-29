ليفربول يتطلع إلى الهروب في صدارة الدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول المتصدر إلى الابتعاد بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل ضيفاً على ويست هام يونايتد اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.

وتبدو الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام فريق المدرب يورغن كلوب لتحقيق إنجاز طال انتظاره 30 عاماً، إذ لم يتوج الريدز باللقب منذ عام 1990.

ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري منذ 40 مباراة وتحديداً منذ الثالث من يناير 2019 حين خسر أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، ويلتقي الليلة بمستضيفه ويست هام الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع تعرضه لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات مقابل تعادل وفوز.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 67 نقطة من أصل 69 ممكنة، بعد فوزه في 22 مباراة وتعادله مرة واحدة (كانت أمام مانشتسر يونايتد) هذا الموسم.

ويخوض ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا المباراة في ظل غياب مهاجمه ساديو ماني، أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، بعد تعرضه للإصابة الخميس في المباراة أمام ولفرهامبتون في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.

وأعرب لاعب الوسط جورجينيو فاينالدوم عن ثقته الكاملة في قدرة الفريق على تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وقال الهولندي لموقع النادي: “نظراً لأننا فعلنا ذلك مرات عديدة، فإننا على ثقة بأنه حتى إذا تلقينا هدفاً أثناء مباراة لم نكن قد سجلنا فيها، فإنه في النهاية نصل إلى الدقائق الأخيرة ونحن قادرون على التسجيل.

“ما يمكنني قوله بناء على تجاربي في المواسم السابقة أن مواجهة ويست هام لم تكن سهلة دائماً على أرضهم”.

ويحتل ويست هام المركز السابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة، وهو ذات رصيد بورنموث أول الفرق في منطقة الهبوط.

وختم الدولي الهولندي “من الصعب جداً اللعب على أرض الفرق المهددة بالهبوط، فهي تقاتل للحصول على نقاط للبقاء على قيد الحياة، فسوف تقدم أكثر من 100 بالمئة للفوز لأنها تريد الاستمرار”.