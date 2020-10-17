ليفربول يتعثر أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد

سقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع مستضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية الريدز، ساديو ماني ومحمد صلاح، في الدقيقتين 2 و72، بينما جاء هدفا التوفيز عبر مايكل كين، ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقتين 19 و81.

وشهدت المباراة ، طرد جناح إيفرتون، ريتشارليسون، في الدقيقة 90، بعد تدخله بعنف على تياغو آلكانتارا.

وعزز إيفرتون بهذه النتيجة، موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما ارتقى ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتاً، برصيد عشر نقاط.