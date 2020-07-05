ليفربول يتغلب على أستون فيلا بشق الأنفس

خطف ليفربول فوز صعباً على ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين في لقاء المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

ونجح ساديو ماني في الدقيقة 71 من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من نابي كيتا.

ولم يسجل محمد صلاح، لكنه صنع الهدف الثاني في الدقيقة 89 والذي سجله البديل كيرتيس جونز.

أوصل هذا الفوز ليفربول للنقطة 89 في الصدارة مع رغبة بالاستمرار في تحقيق الانتصارات بهدف تجاوز سجل مانشستر سيتي وحصد اللقب بأكثر من 100 نقطة.

أما أستون فيلا فتعقدت مهمته في البقاء بالدوري الإنجليزي بعد بقائه في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.