ليفربول يتغلب على تشيلسي في عقر داره

تغلب ليفربول على مستضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في لقاء قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شهده ملعب ستامفورد بريدج.

تقدم الريدز عن طريق ترينت أليكساندر أرنولد من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 14، وضاعف روبرتو فيرمينو النتيجة للريدز برأسية متقنة بعد 16 دقيقة.

في الجهة المقابلة، سجل نغولو كانتي هدف البلوز الوحيد من تسديدة مميزة قبل نهاية اللقاء بـ 19 دقيقة.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 18 نقطة في الصدارة محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، حيث أعاد الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط.

أما تشيلسي، فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.