ليفربول يتغلب على كريستال بالاس بثلاثية

فاز ليفربول على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من ساديو ماني (43)، ومحمد صلاح (78)، ونابي كيتا (89).

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 13 نقطة لينفرد مؤقتاً في صدارة الترتيب.

أما كريستال بالاس، فتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأصبح رصيد صلاح من الأهداف في البطولة 4 أهداف ليعتلي الصدارة بالتساوي مؤقتاً مع ميكايل أنتونيو مهاجم ويست هام يونايتد وبرونو فيرنانديش نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

وكان الريدز قد حققوا انتصاراً صعباً وثميناً الأربعاء الماضي على حساب ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة التي جرت على آنفيلد أيضاً في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.