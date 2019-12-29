ليفربول يتغلب على ولفرهامبتون بصعوبة

استطاع ليفربول أن يردع طموح ضيفه ولفرهامبتون، ليحقق الانتصار عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هذا الانتصار الهام بعد ساعات من انتصار الذئاب على مانشستر سيتي والذي شكل قلقاً للمدرب يورغن كلوب وفريقه، إلا أن الريدز استطاعوا في النهاية أن يؤمنوا النقاط الثلاث ليستمروا في مواصلة حلمهم بالتتويج باللقب الغائب منذ عقود.

ليفربول كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، حيث شكل الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو الخطورة طوال مجرياته، وكان بمقدور صاحب الضيافة أن يحرز هدفًا أو أكثر خلال أول نصف ساعة.

وفي الدقيقة 42 وبعد سلسلة من الضغط والفرص المهدرة، استطاع ماني أن يترجم أفضلية الريدز بهدف ألغاه حكم المباراة في البداية بداعي لمس الكرة ليد آدم لالانا، قبل أن يعود ويحتسبه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط بلحظات تمكن نيفيز من إدراك التعادل للضيوف، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب تقدم مهاجم الذئاب بمليمترات بكتفه، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

الإجهاد بدا واضحاً على فريق كلوب في الشوط الثاني، حيث تراجع إلى حد كبير ولم يصنع الخطورة كما كان الحال في الشوط الأول، فيما تقدم ولفرهامبتون إلى الأمام وكان على مقربة من التعديل في أكثر من مناسبة.

وتألق أليسون بيكر بعد خطأ فادح من فيرجيل فان دايك استغله راوول خيمينيز، إلا أن تسديدة الدولي المكسيكي وجدت يد الحارس البرازيلي، كما كان في المرصاد لعرضية البديل آداما تراوري.

وعلى الرغم من السيطرة الواضحة لليفربول إلا أنها كانت سلبية وبدون خطورة تذكر، في الوقت الذي شكلت مرتدات فريق المدرب نونو سانتو خطورة واضحة، إلا أنها لم تسفر عن تغيير في النتيجة، ليقتنص أصحاب الأرض ثلاث نقاط هامة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول ليصبح 55 نقطة ويواصل تسيده وتربعه على صدارة الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 30 ليستمر في المركز السابع.