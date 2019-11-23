ليفربول يتفوق على بالاس في غياب محمد صلاح

استمر ليفربول في سلسلة اللا هزيمة محلياً هذا الموسم، وانتصر بصعوبة على مستضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد اللقاء تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء طوال الـ 90 دقيقة نتيجة الإصابة التي ألمت به مؤخراً وحرمته من المشاركة مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

فوز ليفربول جاء بصعوبة بالغة، فكريستال بالاس قدم مباراة رائعة خصوصاً في الشوط الأول، ولولا تقنية الفيديو لتقدمت كتيبة روي هودسون على الريدز في الدقيقة 43، عندما أُلغي هدف مثير للجدل لأصحاب الأرض بعد رأسية من جيمس تومكينس.

في الشوط الثاني تحسن أداء ليفربول كثيراً، وتُرجمت هذه الأفضلية في الدقيقة 49 بعد تسديدة من ساديو ماني صدها الحارس غوايتا لترتطم بالقائم الأيسر وتسير على خط المرمى صوب القائم الأيمن وتدخل الشباك بصورة مثيرة وغريبة.

ولم تكن محاولات بالاس تكن مؤثرة أو بنفس ما كانت عليه في الشوط الأول، وبشكل عام، قدم حارس ليفربول أليسون بيكر أكثر من تصدٍ مهم أحبط به لاعبي صاحب الأرض، حتى آخر ثلث ساعة عندما تغيرت الأمور تماماً.

وكان كريستيان بينتيكي الذي حل بديلاً في الدقيقة 75 على مقربة من إدراك التعادل، بعد ركلة خلفية مزدوجة نفذها بصورة رائعة، لكنها ذهبت بجوار القائم الأيسر للحارس البرازيلي.

وفي الدقيقة 81، تمكن كريستال بالاس من التعديل بعد مهارة فردية من ويلفريد زاها الذي مر من أندي روبرتسون وسدد أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد في شباك ليفربول.

لكن سرعان ما أتى رد الضيوف في الدقيقة 84، إذ أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني من ركنية شتت بطريقة خاطئة ليجد البرازيلي الكرة أمامه ويسددها أرضية في مرمى غوايتا معلناً عن حصد فريقه لثلاث نقاط غالية.

رفعت هذه النتيجة رصيد ليفربول إلى 37 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.