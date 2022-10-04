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ليفربول يتفوق على رينجرز بهدفي أرنولد وصلاح

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:57
صلاح (يسار) يقود ليفربول لانتصار مهم على رينجرز (المصدر: أ ف ب)
صلاح (يسار) يقود ليفربول لانتصار مهم على رينجرز (المصدر: أ ف ب)

فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين الريدز بهذا الانتصار للنجمين الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد والمصري محمد صلاح اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 7 و 53 على الترتيب.

وجاء هدف أرنولد من ركلة حرة مباشرة، فيما سجل "مو" الثاني من ركلة جزاء.

ليفربول يطارد نابولي المتصدر

بهذا الانتصار، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني.

فيما بقي رصيد رينجرز خالياً من النقاط ليبقى في المركز الرابع والأخير.

ولحساب ذات المجموعة، سحق نابولي الإيطالي (المتصدر برصيد 9 نقاط) مستضيفه أياكس (الثالث بـرصيد 3 نقاط) بنتيجة 6-1.

كلمات دالة:ليفربولرينجرزدوري أبطال أوروبامحمد صلاح

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