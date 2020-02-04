ليفربول يتفوق على شروزبيري بهدف نظيف في لقاء الإعادة

نجح ليفربول في التأهل لدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على شروزبيري تاون بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد.

صاحب المباراة حالة كبيرة من الجدل، حيث جاءت كإعادة للمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين الشهر الماضي، الأمر الذي دفع المدرب يورغن كلوب لعدم حضور اللقاء والاستعانة بفريق الشبان، في خطوة لتحدي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد قيامه بإدراج اللقاء خلال فترة الراحة الشتوية.

ولم يحضر الألماني اللقاء كذلك لانشغاله بمعسكر ليفربول المغلق، ليقرر الاعتماد على نيل كريتشلي مدرب فريق الشبا.

المهمة لم تكن سهلة على ليفربول نظراً لقلة خبرة العناصر التي دفع بها متصدر الدوري الإنجليزي، حيث انتظر حتى الدقيقة 75 لينتزع هدف التأهل بنيران صديقة من شون ويليامز مدافع شروزبيري بالخطأ في مرماه.

وتعتبر هذه المباراة رقم 40 لليفربول على ملعب آنفيلد دون أي هزيمة بجميع البطولات، حيث فاز في 35 مواجهة وتعادل في 5 مباريات فقط، كما حافظ على نظافة شباكه بآخر 7 مناسبات.

وفي باقي مباريات الإعارة بنفس المرحلة، فاز كوفنتري سيتي على بيرمنغهام، وديربي كاونتي ضد نورثامبتون تاون 4-2 بقيادة واين روني الذي أحرز الهدف الرابع لديربي، وتغلب نيوكاسل يونايتد على أوكسفورد بثنائية نظيفة.

وبهذه النتائج يصعد ليفربول لخوض مواجهة صعبة أمام تشيلسي في دور الـ16، بينما يلتقي روني بفريقه السابق مانشستر يونايتد مع ديربي.