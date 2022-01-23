ليفربول يتفوق على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف

فاز ليفربول على مستضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء القوي الذي جرى على ملعب سيلهيرست بارك ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف الريدز كلٌ من فيرجيل فان دايك (8)، وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين (32) وفابينيو (89 من ركلة جزاء).

أما هدف الفريق اللندني الوحيد فحمل توقيع أودسون إدوارد في الدقيقة 55.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة ليضمن الاحتفاظ بالمركز الثاني هذا الأسبوع، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن غياب النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني يستمر عن صفوف الريدز لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.