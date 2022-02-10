ليفربول يتفوق على ليستر سيتي بهدفي جوتا

تغلب ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما ليلة الخميس على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدفان بتوقيع النجم الدولي البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقتين 34 و 87.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 51 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض 24 مباراة.

أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضمن المرحلة ذاتها، تفوق آرسنال على مستضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ وحيد حمل توقيع المدافع غابرييل ماغالايس في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

ورفع آرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 39 نقطة في المركز الخامس.