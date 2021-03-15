ليفربول يتفوق على ولفرهامبتون بهدف نظيف

واصل ليفربول صحوته بتغلبه على مستضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ دون رد في اللقاء القوي الذي أقيم على ملعب مولينو ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق ديوغو جوتا في شباك فريقه السابق بتسديدة أرضية على يمين الحارس روي باتريسيو قبل نهاية الشوط الأول بلحظات (45+2).

وتوقفت المواجهة قرابة ربع ساعة قبل نهايتها جراء إصابة الحارس باتريسيو برأسه إثر اصطدامه بزميله المدافع كونور كودي.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة ارتقى إثرها للمركز السادس، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.