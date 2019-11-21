ليفربول يواجه كريستال بالاس دون صلاح

أكدت تقارير بريطانية أن ثنائي ليفربول، محمد صلاح وأندرو روبرتسون سيغيبان عن مواجهة كريستال بالاس، السبت، ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن اللاعبين لم يتعافيا بعد من إصاباتيهما في الكاحل، لذلك تقرر غيابهما عن اللقاء.

ويخضع نجما الريدز لإعادة التأهيل في الفترة الحالية، ولم يتمكنا من المشاركة مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، فيما غاب عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 مرحلة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الجاري سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 في كل البطولات.