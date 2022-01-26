ليفربول يتواصل مع باولو ديبالا

كشفت تقارير بأن ليفربول يحضر عرضاً للنجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا إذا ما قرر الرحيل عن يوفنتوس بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد صاحب الـ 28 عاماً مع البيانكونيري خلال الصيف وسيكون بإمكانه التوقيع مع أي فريق يختاره مجاناً.

ومع أن إنتر ميلان يبدو الوجهة الأقرب للمهاجم، إلا أن ليفربول يدرس التقدم بعرض لضمه.

وبدا أن يوفي وافق على تمديد عقد ديبالا ومنحه 10 ملايين يورو سنوياً، قبل أن تتغير الأجواء وتؤجل الإدارة مناقشة العرض لما بعد نهاية سوق انتقالات الشتاء هذا الشهر.

وتوصل النادي الإيطالي أمس لاتفاق وفقاً للتقارير مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هداف فيورنتينا مقابل 75 مليون يورو.

وكشف موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن ليفربول بات مستعداً للتقدم بعرض لاستقطاب اللاعب الذي لا يمانع الانتقال إلى ملعب آنفيلد.