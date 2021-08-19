ليفربول يجري مفاوضات لتجديد عقد محمد صلاح

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات تجديد عقد هدافه الدولي المصري محمد صلاح وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

ويعد الجناح المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً أحد أهم اللاعبين بالنسبة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب.

ويمتد عقد "مو" الحالي مع الريدز حتى صيف العام 2023 ويخطط النادي لتمديده حتى عام 2025.

هل سيصبح صلاح الأعلى أجراً في ليفربول؟

ويعني استمرار المهاجم مع الفريق الإنجليزي للفترة المذكورة أنه سيرحل حين يصل عامه الـ 33 لتمتد مسيرته في ملعب آنفيلد حينها لـ 8 أعوام.

ويعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أكثر اللاعبين تقاضياً للأجور في ليفربول حيث يحصل على 220 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

يذكر أن النجم المصري سجل 126 هدفاً وصنع 49 هدفاً في 204 مباريات منذ قدومه إلى الريدز من روما في صيف عام 2017.