ليفربول يجهز 85 مليون جنيه لحسم صفقة داروين نونيز

يبدو ليفربول مستعداً لدفع أي قيمة مطلوبة من أجل جلب هداف أوروغواي الشاب داروين نونيز من بنفيكا إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ومع اقتراب رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ خلال الأسابيع المقبلة، واقتراب عقد النجم المصري محمد صلاح من الوصول إلى نهايته، بات لزاماً على الريدز إيجاد بدائل مناسبة قبل فوات الآوان.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن ليفربول يواجه صراعاً حاداً على توقيع الأوروغوياني الشاب من قبل جاره مانشستر يونايتد.

وتبدو إدارة الريدز مستعدة لدفع القيمة المطلوبة من أجل تأمين خدمات نونيز والتي قدرتها الصحيفة بنحو 85 مليون جنيه استرليني.

وأشارت إلى أن جوليان وارد المدير الرياضي في النادي يتفاوض بالفعل مع ممثلي المهاجم الشاب الذي عبر عن رغبته الكبيرة في القدوم إلى ملعب آنفيلد.

ويعد يورغن كلوب مدرب ليفربول من المعجبين بنونيز الذي امتدحه عقب ما قدمه من مستويات مذهلة الموسم المنصرم.