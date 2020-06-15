ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

احتفل ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح نجم الفريق، الذي أتم عامه الـ 28 اليوم الاثنين.

ونشر الحساب الرسمي لبطل أوروبا والعالم عبر صفحته الرسمية صورة للهداف المصري، علق عليها: "كل عام والملك المصري بألف خير، عام سعيد يا مو".

ووصل صلاح إلى العالمية، من خلال تألقه مع ليفربول منذ انضمامه لصفوفه صيف عام 2017، وحقق معه العديد من الجوائز الفردية.

وبات "مو" أول لاعب مصري في التاريخ يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما توج بلقبي كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما أنه يقترب من قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.