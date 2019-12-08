ليفربول يحتفي بمئوية صلاح في الدوري الإنجليزي

احتفى موقع ليفربول بنجمه محمد صلاح بعد تألقه، أمس السبت، في مباراة الريدز أمام بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي (3-0).

وفي خضم حديثه عن أبرز نقاط اللقاء، لفت الموقع إلى خوض المصري مباراته المئوية في الدوري الإنجليزي، منها 13 مع تشيلسي، مشيراً إلى أنه أصبح معتاداً على معاقبة بورنموث، بعدما سجل هدفه السابع في خامس مباراة على التوالي.

وقال الموقع: "مثل صلاح تهديداً مستمراً على الجانب الأيمن بلمسته وسرعته، وصوب 4 تصويبات على المرمى وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه".

وألقى موقع بطل أوروبا الضوء على الرقم الذي حققه صلاح أمس، إذ أصبح رابع أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلاً خلال أول 100 مباراة له.