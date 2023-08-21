ليفربول يحدد موقفه من بيع محمد صلاح لاتحاد جدة

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن موقف ليفربول حيال إمكانية بيع نجمه الدولي المصري محمد صلاح المطارد من قبل اتحاد جدة بطل السعودية.

وأكد رومانو عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "موقف ليفربول حول صلاح واضح، فهو غير قابل للمس.

"سمح ليفربول برحيل فابينيو وجوردان هندرسون، لكن الوضع مختلف كليا فيما يخص صلاح، فهم لا يفكرون ببيعه نهائيا، كما أن وكيل أعماله رامي عباس أكد مؤخرا أنه لن يرحل.

"يركز مو بشكل كامل على مسيرته مع ليفربول باحثا عن الانتصارات.

"السعوديون مهتمون بضمه لكن رغبة اللاعب وليفربول تتمثل باستمرار التعاون فيما بينهما هذا الموسم".

يذكر أن اتحاد جدة نجح في ضم عدة لاعبين أجانب مميزين هذا الصيف وهم الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا.