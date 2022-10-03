ليفربول يحضر عرضاً لضم نجم خط وسط إنتر ميلان

أكد موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن إدارة ليفربول تتطلع لضم النجم الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان.

ويدرك المدير الفني الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز معاناة فريقه في منتصف الملعب ويسعى لتوفير خيارات جديدة تعمل على حل المشاكل التي يعاني منها.

ليفربول يضع عينه على بروزوفيتش

ووضع كلوب وإدارة النادي أعينهم على النجم الكرواتي البالغ من العمر 29 عاماً المرتبط بعقدٍ مع ناديه الإيطالي يمتد حتى صيف عام 2026.

وشارك اللاعب في 9 مباريات مع إنتر ميلان هذا الموسم في جميع المنافسات حتى الآن، سجل خلالها هدفين، لكنه تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية مؤخراً أبعدته عن الملاعب هذه الفترة.

وسيحاول ليفربول استقطاب النجم الكرواتي الذي تبلغ قيمته حالياً في سوق الانتقالات حوالي 40 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.