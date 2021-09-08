ليفربول يحضر 80 مليون جنيه لضم نجم دورتموند

يستعد ليفربول لتحطيم الرقم القياسي للتعاقدات التي أبرمها في تاريخه حين يتحرك للتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام.

وسيعرض النادي 80 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات لاعب وسط بوروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة "ذا دايلي ستار" البريطانية أن ليفربول جعل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً هدفه الرئيسي في سوق الانتقالات الصيفي العام القادم بعد المستويات المبهرة التي قدمها مع أسود فيستفاليا.

ووصل نجم خط الوسط الصاعد إلى دورتموند في صيف العام الماضي قادماً من بيرمنغهام سيتي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية حينها أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه، وهي أكبر قيمة دفعت للاعب بعمر الـ 17 عاماً.