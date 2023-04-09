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ليفربول يحضر 80 مليون يورو لاقتناص تشواميني من ريال مدريد

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 10:54
أوريليان تشواميني (المصدر: أ ف ب)
أوريليان تشواميني (المصدر: أ ف ب)

البوابة - أشارت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد ستضع لاعب خط الوسط المدافع الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني على لائحة الانتقالات الصيف المقبل.

يأتي هذا التوجه نظراً للمستويات المخيبة التي قدمها صاحب الـ 23 عاماً وجراء تعدد إصاباته وسلوكياته المثيرة للجدل.

وسعى ليفربول لضم اللاعب الشاب قبل انضمامه إلى ريال مدريد، ومن المتوقع أن يحيي النادي الإنجليزي هذا الاهتمام بعد انتهاء الموسم الجاري.

هل سيرحل تشواميني عن ريال مدريد ؟

يحضر مسؤولو الريدز قرابة 80 مليون يورو بهدف التعاقد مع تشواميني خلال سوق الانتقالات الصيفي، علماً بأن العقد الحالي الذي يربطه بريال يمتد حتى صيف عام 2028.

ويدرك القائمون على ليفربول ضرورة إبرام صفقات قوية لتدعيم خط المنتصف الذي يعد أحد نقاط ضعف الفريق حالياً.

يذكر أن لاعب خط الوسط الفرنسي شارك مع ريال في 35 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات صنع خلالها 3 أهداف.

كلمات دالة:ريال مدريدأوريليان تشوامينيليفربول

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