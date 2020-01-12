ليفربول يحطم عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

حطم ليفربول عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مستضيفه توتنهام (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن المرحلة الـ 22.

وحقق الريدز انتصارهم العشرين مقابل تعادل واحد، ليرفعوا رصيدهم إلى 61 نقطة (ولديهم مباراة مؤجلة)، ويعززوا تربعهم على عرش صدارة الدوري.

وقاد المدرب يورغن كلوب فريقه بذلك إلى تحقيق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، محطماً بذلك الرقم القياسي لمانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، الذي وصل إلى 59 نقطة بعد 21 مباراة موسم (2017-2018) وتوج باللقب بعد أداء مميز حينها.

كما حقق ليفربول رقماً مميزاً آخر بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية على أندية العاصمة لندن وذلك لأول مرة منذ عام 1989.

ووصل ليفربول إلى 38 مباراة على التوالي بلا هزيمة في البطولة على مدار الموسمين الماضي والحالي (33 فوزاً و5 تعادلات)، إذ تعود آخر هزيمة إلى يناير 2019 على يد مانشستر سيتي (2-1).

ويحمل آرسنال الرقم القياسي لصاحب أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ الدوري، بعد الوصول إلى 49 مباراة دون أي خسارة في الفترة من مايو 2003 وحتى أكتوبر 2004، يليه تشيلسي بـ 40 مباراة.

كما حقق ليفربول رقماً قياسياً آخر غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بحصوله على 104 نقاط في آخر 38 مباراة، متجاوزاً حاجز 100 ونقطتين، الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2018، وتشيلسي في 2005.

وحقق ليفربول أفضل سلسلة تهديفية له، إذ هز شباك منافسيه في 21 مباراة على التوالي منذ بداية الموسم، في سجل غير مسبوق في الكرة الإنجليزية منذ إنجاز "الريدز" نفسه موسم (1933-1934) برصيد 21 مباراة أيضاً.

وعزز ليفربول من سلسلة المباريات التي سجل فيها توالياً في الدوري الممتاز إلى 30 (آخر 9 مباريات الموسم الماضي وأول 21 مباراة الموسم الحالي)، وهو سجل لا يفوقه في عهد البطولة سوى سجل آرسنال (55 مباراة متتالية في الفترة بين (2001 و2002) ومانشستر يونايتد (36 مباراة متتالية في الفترة بين (2007 و2008).