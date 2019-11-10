ليفربول يحقق فوزاً غالياً على سيتي ويبتعد في الصدارة

حقق ليفربول فوزاً غالياً على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب آنفيلد في قمة المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي ليوسع الفارق مع مطارديه.

تقدم الريدز بهدفين سريعين عن طريق فابينيو ومحمد صلاح في الدقيقتين 6 و 13 على عكس مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، أضاف ساديو ماني الهدف الثالث لصاحب الضيافة في الدقيقة 51.

لكن بيرناردو سيلفا منح السيتيزنز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 78.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع.