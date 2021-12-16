ليفربول يختار فينسيوس لخلافة ماني

بدأ ليفربول في التفكير بتدعيم صفوفه على المدى البعيد باختيار عناصر شابة جديدة تستطيع تعويض النجوم المتألقة حالياً في الفريق.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن النادي الإنجليزي يطمح لجذب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور بعيداً عن ريال مدريد.

ويرى مسؤولو الريدز أن المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً هو الخيار الأنسب لخلافة الهداف السنغالي ساديو ماني في المستقبل.

ويتألق فينيسيوس بشكل لافت هذا الموسم في ريال مدريد، إذ أصبح أحد أبرز لاعبيه ومن مصادر الخطر المستمرة على الخصوم.

ويرتبط البرازيلي بعقدٍ مع النادي الملكي يمتد حتى صيف عام 2024 وقد شارك معه حتى الآن في 141 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 32 هدف آخر.