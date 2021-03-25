ليفربول يختار لويس سواريز لتعويض محمد صلاح

كشفت تقارير إسبانية أن ليفربول يستعد لتقديم عرض من أجل إعادة لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد إلى صفوفه.

وقال موقع "فيتشاخيس" أن النادي الإنجليزي سيتجه للتعاقد مع الدولي الأوروغوياني إذا ما رحل محمد صلاح خلال الصيف.

وسجل سواريز 69 هدفاً خلال 4 مواسم قضاها مع ليفربول قبل أن ينتقل إلى برشلونة عام 2014.

ويواصل صاحب الـ 34 عاماً التألق في الدوري الإسباني، حيث أنه يعد أحد الأسباب الرئيسية لتصدر فريقه أتلتيكو مدريد للترتيب هذا الموسم، بفضل 19 هدفاً بتوقيعه.

يذكر أن اسم صلاح ارتبط بالرحيل عن الريدز نظراً لتوتر علاقته مع المدرب يورغن كلوب.