ليفربول يختبر تمسك برشلونة بنجم دفاعه

يسعى ليفربول لاستغلال حالة عدم الوضوح التي تحيط بمستقبل النجم الفرنسي جولز كوندي مدافع برشلونة وفقاً لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية.

ولا يبدو اللاعب الشاب راضياً عن المركز الذي يشغله حالياً في الفريق، إذ أنه يفضل اللعب في متوسط الدفاع عوضاً عن المركز الذي يسنده إليه حالياً المدير الفني تشافي هيرنانديز على الجهة اليمنى.

ورغم التصريحات التي أدلى بها الفرنسي عبر منصة "تويتر" والتي أكد فيها أنه لم يطلب من إدارة البارسا السماح له بالرحيل، كما شدد على أنه لن يرحل عن الفريق.

ليفربول يختبر برشلونة

ومع ذلك، تتطلع إدارة ليفربول لاختبار تمسك النادي الكتالوني بنجمه ومن المتوقع أن تتقدم بعرض لضمه في أقرب وقتٍ ممكن.

وما زال عقد كوندي البالغ من العمر 24 عاماً مع برشلونة يمتد لأربعة مواسم أخرى علماً بأن سعره الحالي في سوق الانتقالات سيتجاوز حاجز الـ 60 مليون يورو.