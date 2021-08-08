ليفربول يخسر خدمات أندرو روبرتسون بداعي الإصابة

تعرض ظهير ليفربول الأيسر أندرو روبرتسون لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه الودية أمام أتلتيك بلباو (1-1) ضمن الاستعدادات للموسم القادم.

وأصيب الدولي الاسكتلندي بكاحله الأيمن في اللحظات الأخيرة من شوط اللقاء الأول الذي شهده ملعب آنفيلد أمام مدرجات وصلت نسبة الحضور فيها إلى 75% من سعتها الكلية.

حاول الظهير التصدي لعرضية أليكس بيرينغوير لكنه أصيب بصورة مؤسفة، ليغادر اللقاء بمساعدة اثنين من طاقم الريدز الطبي بعد فترة طويلة من العلاج على أرضية الملعب.

وكشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الألم تلاشى عند اللاعب عقب اللقاء، بعد مرور قرابة ساعة على الإصابة، إلا أنه لم يظهر بعد تأثير ما حصل على فرص مشاركته في افتتاح الدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول مع مستضيفه نوريتش سيتي العائد لدوري الأضواء يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من البطولة.