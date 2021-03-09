ليفربول يخطط لاستبدال ثلاثي الهجوم

كشف تقرير بريطاني التحركات التي يستعد ليفربول للقيام بها في حال رحيل الثلاثي الهجومي المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن ليفربول يعاني في الفترة الأخيرة من انهيار المستوى بعدما تلقى هزيمة مؤلمة أمام فولهام بنتيجة (0-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن الهزيمة أمام فولهام هي السادسة على التوالي للريدز على ملعبه آنفيلد، ليصبح في المركز الثامن بالبريميير ليغ.

ونوهت بأن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول اعترف بالفعل بأن فريقه يمر بمرحلة انخفاض كبيرة، موضحة أن مشكلته الأكبر هي الثلاثي الأمامي، حيث لم يسجل ماني أو فيرمينو في الدوري منذ الفوز على توتنهام في 28 يناير الماضي، بينما سجل صلاح هدفاً واحداً في آخر 5 مباريات.

ولفتت إلى أن هناك توقعات في النادي مفادها بأن ثلاثي ليفربول الهجومي يضع نصب أعينه الرحيل بعد الفوز بكل شيء مع الفريق.

وأتمت بأنه إذا تمكن الريدز من الحصول على أموال طائلة من وراء بيع هذا الثلاثي، فإنه حدد قائمة مختصرة من 4 لاعبين ليحلوا محلهم، وهم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، وجاك غريليش قائد أستون فيلا، وآنسو فاتي موهبة برشلونة، ومايرون بوادو نجم آلكمار.