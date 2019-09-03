ليفربول يخطط لبيع صلاح بأكبر قيمة ممكنة

يستعد ليفربول لمفاجأة أنصاره بقرار غير متوقع، حيث تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية تكرار سيناريو عام 2018، حين باع "الريدز" أحد أفضل نجومه.

وفي عام 2018، باع النادي الإنجليزي نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة مقابل نحو 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليوناً كحوافز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وتابعت "في حال الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، وكاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأضافت أن الوقت الحالي قد يكون مناسباً لبيع الدولي المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

واندلعت "أزمة مكتومة" داخل الريدز خلال الأيام الأخيرة عقب اعتراضات صاخبة من النجم ساديو ماني على ما يفترض أنه أنانية من قبل زميله صلاح، إلا أن المدير الفني يورغن كلوب هدأ من الأمر، مؤكداً أن المسألة تبقى متعلقة بتقدير اللاعبين على أرض الملعب.

ويدعم المدير الرياضي بالنادي، مايكل إدواردز، هذا المقترح، حيث يقول أنه يجب على الفريق الاستفادة من صلاح الصيف المقبل لتعزيز الفريق بشكل أكبر وأفضل.

وربطت تقارير سابقة اسم صلاح ببرشلونة وريال مدريد، إلا أن الصفقة لم تتم، وهو ما يعني أن الناديين قد يستهدفانه مجدداً مستقبلاً.

وكانت إدارة ليفربول استفادت من صفقة كوتينيو للتعاقد مع فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، وهما لاعبان ساهما بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا والصراع إلى آخر رمق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

يشار إلى أن صلاح وقع، العام الماضي، عقداً طويل الأمد، يفترض أن يستمر بموجبه في ليفربول حتى 2023.