ليفربول يخطط لجعل ماني أعلى أجراً من صلاح

يخطط ليفربول لتجديد عقد ساديو ماني ورفع راتبه بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة والتي أثبت فيها قيمته باستمرار.

وفي ظل الصراع القائم في الخفاء بينه وبين محمد صلاح، يبدو أن السنغالي سيصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي وفقاً للعقد الجديد بدلاً من زميله المصري.

وحول ذلك، أفادت تقارير إعلامية بريطانيية أن ليفربول يدرس في الوقت الحالي تقديم عقد طويل الأمد لماني من أجل ضمان استمراره مع الفريق.

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا أن الشروط الجديدة للعقد ستضمن بقاء السنغالي مع ليفربول لـ 5 أعوام إضافية، وذلك مع حصوله على أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأضاف: "من المفترض أن يحصل ماني على راتب سنوي يقدر بـ 11.5 مليون جنيه استرليني سنوياً، أي ما يعادل 220 ألف جنيه أسبوعياً".

وبحال حدث ذلك، سيتخطى ماني الرقم الأعلى في تاريخ ليفربول من حيث الرواتب والذي يتقاضاه صلاح في الوقت الحالي وقيمته 200 ألف جنيه أسبوعياً.

يذكر أن صلاح وماني تقاسما جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي رفقة بيير إيميريك أوباميانغ برصيد 22 هدفاً لكل منهم.