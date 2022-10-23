ليفربول يريد خطف دي يونغ من برشلونة في يناير

أكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن إدارة ليفربول تخطط لاستقطاب النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة في شهر يناير القادم.

ورغم تمسكه بالبقاء في ملعب سبوتيفاي كامب ناو، إلا أن لاعب أياكس السابق فشل في فرض نفسه أساسياً ضمن تشكيلة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز بصورة مستمرة حتى الآن.

هل سينتقل دي يونغ إلى ليفربول؟

ومع كثرة الإصابات وتواليها في صفوف ليفربول، يسعى المدير الفني الألماني يورغن كلوب لتعزيز الفريق بلاعبين جدد خصوصاً في خط الوسط.

كما يطمح النادي الإنجليزي لاستغلال احتياجات البارسا الاقتصادية والذي لن يمانع ببيع النجم الهولندي البالغ من العمر 25 عاماً مطلع العام المقبل بحال وصول عرض مناسب.