ليفربول يدخل سباق ضم هالاند

أكدت شبكة "سكاي دويتشلاند" الألمانية أن ليفربول بات أحد الأطراف المهتمة بالحصول على خدمات الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند صيف العام المقبل.

ويتنافس كبار قارة أوروبا للظفر بتوقيع النجم البالغ من العمر 21 والذي يقدم مستويات استثنائية مع بوروسيا دورتموند.

وقالت الشبكة أن النادي الإنجليزي يبحث حالياً عن مهاجم رقم 9 وسيكون مستعداً على ما يبدو لدخول معركة استقطاب هالاند.

ويحتوي عقد الهداف الشاب الحالي مع دورتموند على بند يتيح لأي فريق مهتم دفع 75 مليون يورو لتحرير اللاعب من التزامه مع أسود فيستفاليا.

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ جميعها مهتمة أيضاً باقتناص النرويجي.