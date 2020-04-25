ليفربول يدخل سباق ضم ويليان

اقتحم ليفربول سباق المفاوضات مع ويليان نجم تشيلسي استعداداً لضمه خلال السوق الصيفي القادم.

وينتهي عقد البرازيلي مع البلوز هذا الموسم ليتأكد رحيله مجاناً عن ستامفورد بريدج.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية، أن ليفربول يجري حالياً مفاوضات مع ويليان قد ينتقل النجم بموجبها إلى ملعب آنفيلد مجاناً.

وأشارت إلى أن ويليان يحظى أيضاً باهتمام من قبل آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى برشلونة من إسبانيا.

وأوضحت أن البرازيلي يشترط الحصول على عقد لمدة ثلاث سنوات مع ناديه الجديد، الأمر الذي رفضه مسؤولو تشيلسي.

وكانت تقارير إسبانية كشفت عن موقف البارسا من التعاقد مع ويليان، فقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن كيا غورابشيان وكيل ويليان عرض موكله على برشلونة مرة أخرى، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.

وبررت الصحيفة موقف برشلونة بالقول أن النادي الكتالوني لديه أولويات أخرى في الوقت الحالي، ولا يوجد مكان للجناح البرازيلي في مشروعه الجديد.

ويتقاضى ويليان راتباً كبيراً، كما يشترط التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات إلا أن برشلونة يفضل ضم لاعبين أصغر سناً.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم استبعاد ويليان تماماً، لكنه بات أقرب للانتقال إلى باريس سان جيرمان أو توتنهام من برشلونة في الوقت الحالي.

وكان برشلونة يرغب بضم ويليان في مرات سابقة، لكن تشيلسي كان يطلب أرقاماً كبيرة، وعندما أصبح البرازيلي متاحاً مجاناً يبدو أن خطط برشلونة قد تغيرت.